В Правила благоустройства внесли изменения

По зеленым насаждениям

Закрепляются мероприятия по созданию зеленых насаждений, в зависимости от времени года, климатических условий и возраста растений, устанавливаются обязанность компенсационного озеленения взамен уничтоженных деревьев.

По контейнерным площадкам

В части контейнерных площадок также установили новые требования. В случае, если собственники твердых коммунальных отходов в существующей плотной застройке не имеют возможности размещения контейнерных площадок на принадлежащих им земельных участках с целью определения бремени и распределения по содержанию такой контейнерной площадке, правилами благоустройства устанавливается возможность размещения контейнерных площадок на иных земельных участках, в том числе находящихся в государственной собственности, но с обязательным заключением договоров о совместном использовании и содержании таких контейнерных площадок. Вводится обязанность субъектов предпринимательской деятельности заключать договоры с муниципальными образованиями о совместном содержании контейнерных площадок.

По согласованию благоустройства

Вводится новое требование о получении документа согласования архитектурно-градостроительного облика для реализации проектов благоустройства территорий общественного пользования.

В части проектирования и размещения элементов благоустройства, все проекты подлежат согласованию и общественному обсуждению.

По дизайну

Новые нормы позволяют достигнуть цели в сфере архитектуры и градостроительства Севастополя. Для этого вводится обязательное соблюдение принципов универсального дизайна для маломобильных групп населения, пандусов с уклоном не более 5%. Ширина пешеходных путей должна быть не менее двух метров. Также запрещено использовать отработанные автошины для оформления клумб и площадок.

По велопарковкам

Установлены требования к размещению велопарковок. По новым правилам они должны размещаться около социальных объектов на расстоянии не менее трех метров от остановок общественного транспорта – ранее размещение велопарковок правилами не регулировались.

МАФы и городская мебель

Устанавливаются требования к малым архитектурным формам: МАФам и городской мебели. Они должны иметь стилевое единство с окружающей застройкой, быть безопасными для маломобильных граждан. Обязательна защита от графического вандализма, устройство текстурной и рельефная поверхности. Данное нововведение позволит установить единые требования к МАФам и городской мебели.

По фасадам зданий

Устанавливаются единые требования к фасадам зданий. Установка оборудования, в том числе кондиционеров и архитектурных подсветок фасадов возможна только после согласования с архитектурно-градостроительным обликом.

Запрещается фрагментарное утепление, изменение цвета или конфигурации оконных проемов без согласования с архитектурой. Блоки кондиционеров и вытяжки должны размещаться комплексно, а их световое решение соответствовать колеру фасада.

По прилегающей территории

В Правила включены обязанности собственников по определению границ прилегающих территорий, что позволит обязать собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков по содержанию территорий общего пользования.

Изменения в Правила вступают в силу через 90 дней после их опубликования.