Севастопольцев восемь, партий пять

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, включенных в федеральные списки от политических партий. Севастопольцев в федеральных списках восемь.

Больше всего — четверо — в рядах «Единой России». В списках других партий — по одному.

Единоросс и дважды депутат Госдумы Дмитрий Белик в этот раз задекларировал доход за 2025 год в 7,18 млн руб. Основной источник — зарплата в Госдуме. У него в собственности — все та же четверть здания в 173,6 кв.м, помещение в 59,9 кв.м и автомобиль Volvo XC90 2018 года, которые были в прошлых декларациях. На счетах в банках лежит 3258,34 рублей.

Следующий севастополец в списке «ЕР» — Андрей Коситченков. Главврач Первой горбольницы указал доход 4,78 млн руб. Основные источники — зарплата в больнице и доходы от ценных бумаг, в числе которых «Норильский никель», «Сбербанк», «Лукойл», «Ростелеком», «Газпром», «Роснефть», «Лензолото» и «Сургутнефтегаз». На счетах в банках — 5,877 млн руб. А.Коситченков владеет земельным участком в Севастополе размером 19,5 соток и автомобилем Honda Accord 2013 года. На вкладах в банках — 5,877 млн руб.

У ветерана СВО Дарьи Кривопаловой доход за 2025 год 2,089 млн руб. Это пенсия, соцвыплаты, доходы от банковских вкладов и зарплата от Минобороны. Задекларированы три объекта недвижимости: 17,6, 70,7 и 58,6 кв.м, автомобиль GEELY MONJARO, 2026 года выпуска и остаток на банковских счетах 72,66 тысяч рублей.

Из публикации ЦИК следует, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев (он также включен в федеральный список «ЕР»), получил доход в 2025 году 9,916 млн рублей. Это зарплата и доход от банковских вкладов. В недвижимости за год изменений не произошло — участок в четыре сотки, дом, баня, сарай/гараж (мы помним, что в Балаклаве) и квартира в Москве. В банке — 1,147 млн руб.

Кандидат от КПРФ Владимир Браковенко отчитался о доходе 716,5 тысяч руб. от своей партии и департамента управления делами губернатора Севастополя. У него в собственности земельный участок 6,75 соток и четверть квартиры площадью 67,6 кв.м.

ЛДПРовец Илья Журавлев задекларировал доход 5,38 млн руб. за работу в Законодательном собрании Севастополя и преподавание в университете. Он владеет семью объектами недвижимости и несколькими транспортными средствами, включая два «Мерседеса» и два мотоцикла.

Включенный в федеральный список партии «Новые люди» депутат заксобрания Севастополя Максим Виноградов указал доход 5,22 млн руб. Он работает в нескольких образовательных учреждениях города. Владеет недвижимостью в Севастополе (участок 4,8 соток, доля в квартире 63,5 кв.м) и автомобилем Volkswagen Polo. На счетах 7,13 млн руб.

Ксения Киселева от «Справедливой России» задекларировала доход 2,00 млн руб. Работает в партии и получает доход от ООО «Т-Капитал». Владеет недвижимостью в Севастополе — участок 5 соток и квартира 49,3 кв.м, а также квартирой в Новосибирской области 56 кв.м.

В России с 2023 года в открытом доступе не публикуются данные ежегодных деклараций о доходах чиновников, депутатов, судей, сотрудников правоохранительных органов. А с 2026-го — декларирование вообще отменили, заменив его непрерывным автоматизированным антикоррупционным контролем через государственную систему «Посейдон», которая в реальном времени сверяет данные из разных ведомств (ФНС, Росфинмониторинг, Росреестр и др.). Но для участия в выборах публикация сведений о доходах и имуществе кандидата всё еще является обязательной.