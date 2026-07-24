Поверку газовых баллонов хотят организовать через ГУП «Севастопольгаз»

Такое намерение высказал 23 июля на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев, с поручением проработать вопрос в короткие сроки, с учетом того, что у города теперь есть свое подведомственное учреждение – ГУП «Севастопольгаз». Помимо нескольких частных лицензированных Ростехнадзором организаций, которые раньше занимались поверкой и обменом баллонов.

– Я думаю, что нужно дополнительно, не в ущерб остальным участникам рынка, подключить «Севастопольгаз», сделать на государственном плече тоже такую услугу по поверке. Соответственно, отработать с Ростехнадзором, получить лицензию по поверке, по обменному фонду и развозу этих клетей с баллонами. И в том числе по заправке, потому что они могут иметь прямые договора, которые мы можем в свою очередь субсидировать с точки зрения поддержки граждан в это непростое время, – сказал М.Развожаев.

Он поручил отработать вопрос с руководителем ГУП «Севастопольгаза» Александром Подтуркиным, и на следующей неделе доложить математику вопроса для принятия решения.

В то же время, вопрос снабжения населения сжиженным баллонным газом активно обсуждается в соцсетях. При подорожавшем сжиженном газе и газовых баллонов, неожиданно выяснилось, что заправить газ можно только в освидетельствованные емкости, что на сегодня можно сделать только на заправке, расположенной по адресу Городское шоссе,15.