По улице Адмирала Октябрьского опять ходят троллейбусы

Как и до ремонта, по Адмирала Октябрьского пошли троллейбусы №1, 5, 10 и 10К.

За несколько дней до этого специалисты ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» протянули новую контактную сеть, заменив более 1200 метров контактного провода и смонтировав семь новых и реконструировав 10 поперечных подвесов. Они также восстановили линии контактной сети на прилегающих улицах — Новороссийской и Очаковцев, усилили и отреставрировали девять опор. Подрядчик объекта АО «ВАД» дополнительно установил 14 опор индивидуального изготовления.

Подключение обновленного участка троллейбусники выполнили в ночное время, накануне запуска движения. Они же провели лабораторные и ходовые испытания.

Рабочее движение по отремонтированному участку улицы Адмирала Октябрьского открыли 17 июля.

Частично общественный транспорт вернулся к доремонтным схемам движения. Автобусы №2, 4, 10, 16, 30, 73, 77, 83, 85, 95, 105, 107, 109, 110, 112, 195 ходят, как раньше. А для удобства жителей улиц Бакинской, 6-й Бастионной и Частника маршрутам №22, 84 и 113 оставили проезд к площади Восставших через эти улицы.

Также по просьбам пассажиров поменялась схема движения автобуса №31, который будет ходить через ул.Адмирала Октябрьского и связывать улицы Льва Толстого и Руднева.

В департаменте транспорта обещали еще раз пересмотреть схему движения троллейбуса №10К.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года из-за обрушения подпорной стены. Запустить движение изначально обещали в конце 2025 года, потом срок перенесли на лето 2026-го. А сам объект полностью сдадут в 2027 году.