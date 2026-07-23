В Балаклаве оборудовали место для купания

Хоть «Мраморный» и не имеет официального статуса пляжа, но его территорию расчистили от строительного мусора и сделали пригодной для отдыха.

Строительство яхтенной марины в Балаклаве лишило жителей привычных мест для купания — пляжей «Городской» и «Мраморный». По просьбам местных жителей районная администрация в мае смогла договориться с компанией-подрядчиком об организации на территории пляжа «Мраморный» зоны отдыха.

На пляже убрали строительный и крупногабаритный мусор, расчистили территорию, отремонтировали спуски и поставили лестницы, проверили дно, чтобы вход в воду был безопаснее.

Как рассказала в соцсетях депутат Госдумы Татьяна Лобач, теперь проход через боновые заграждения открыт — можно добраться до пляжа, искупаться и вернуться обратно. При этом она подчеркнула, что «Мраморный» — не официальный пляж.

Попасть на это «привычное место отдыха для жителей Балаклавы» сейчас можно только на катере — из-за стройки проезд по Таврической набережной запрещен.

В середине июля был скорректирован график перекрытия Балаклавской бухты боновыми заграждениями. Теперь в дневное время выход для гражданских судов открыт. Вечером, ночью и при объявлении сигнала «Морская опасность» бухту закрывают.

Такое решение дало возможность возобновить выход в море маломерным судам и катеру «Гагра» — к пляжу «Серебряный». Сейчас это единственный официальный пляж в Балаклаве, оставшийся из прежних пяти.

О яхтенной марине

Яхтенную марину в Балаклаве создают по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Подрядчик — ПАО «Мостотрест».

В рамках реконструкции:

— построят и обновят причалы (общей протяженностью до 1941 м);

— заменят и проложат инженерные сети;

— реконструируют Таврическую набережную и набережную Назукина;

— расчистят русло реки Балаклавка и проведут дноуглубительные работы в бухте;

— создадут объекты обслуживания (заправки на воде, пункт сбора отходов с яхт и др.);

— обустроят общественные пространства (пешеходные и велодорожки, зоны отдыха);

— возведут административные и служебные объекты (административный корпус, диспетчерский пункт, центр управления движением судов, объекты спасательной службы);

— отреставрируют и приспособят для использования исторические здания.

На старте проекта предполагалось, что он обойдется примерно в 9,3 миллиарда рублей. Завершить строительство планировали к декабрю 2025 года. В декабре 2024 года по первому допсоглашению стоимость увеличилась до 11,3 млрд, а срок перенесли на декабрь 2026 года.

По второму допсоглашению от 25 июня 2026 года, стоимость строительно-монтажных работ достигла 18 млрд рублей, а срок сдвинули на декабрь 2029 года.