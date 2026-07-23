Серебристый Севастополь Владимира Ольхова

Открытие состоялось в характерных для момента условиях, когда улицы Севастополя наполнились тревожными звуками воздушной тревоги. И все же это не помешало коллегам, друзьям и зрителям, пришедшим на спектакль, поучаствовать в церемонии открытия экспозиции и выразить восхищение мастерством художника.

Работы В.Ольхова действительно отличает неповторимая манера и атмосфера, которую кто-то из гостей образно назвал серебристой. Таким, прозрачным и серебристым, художник рисует родной город и особо любимые им Артбухту, Апполоновку и Северную сторону. Это тот самый Севастополь, который живет у каждого севастопольца в душе с детства.

Как рассказал инициатор выставки Сергей Морозов, представленные сейчас работы несколько лет назад выставлялись в Доме Шаляпина в Москве, а В.Ольхов — замечательный пейзажист и достоин стать первым обладателем почетного звания «Заслуженный художник Севастополя». Учреждения такого звания как раз сейчас и добивается городская общественность.