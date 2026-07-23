Рыбаков Севастополя поддержат субсидией

Правительство РФ направит субсидии Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю на поддержку предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях, оказались в непростом положении, так как вылов рыбы и ее разведение в тех местах, связанные с серьезными рисками.

«Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость», — пояснил М.Мишустин.

Премьер также напомнил о словах главы государства о том, что от результатов работы рыбохозяйственного комплекса во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов и качество жизни граждан РФ.

«Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются соответственно добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой», — цитирует М.Мишустина ТАСС.

За счет средств федерального бюджета севастопольским рыбохозяйственным предприятиям и рыбоводным хозяйствам предоставляются субсидии на компенсацию затрат по заработной плате. В 2024 году объем такой поддержки составил 182 млн рублей, в 2025 году — 156 млн рублей.

В 2026 году на развитие рыболовства и переработки из бюджета Севастополя направлено 82 миллиона рублей. Средства региональной субсидии идут на капитальный ремонт промысловых судов и замену оборудования.