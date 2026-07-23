Рекомендуют распространить меры поддержки на субарендаторов

Рекомендации даны хозяйствующим субъектам, которым были предоставлены меры поддержки, при передаче объектов имущества в субаренду. Субарендаторам должны быть предоставлены аналогичные условия исполнения договоров субаренды, соразмерные полученным мерам поддержки от государства. Об этом шла речь 23 июля на заседании правительства Севастополя.

По словам губернатора Михаила Развожаева, в правительство города поступили многочисленные обращения, что хозяйствующие субъекты, получив меры поддержки, тем не менее не предоставляют их своим субарендаторам.

– Они еще умудряются не снижать, а получать сверхприбыль на ровном месте. Поэтому рекомендация такая есть. В хозяйственные отношения мы влезать не можем, но настоятельно рекомендуем это сделать, – сказал М.Развожаев.

Он также отметил необходимость проводить мониторинг ситуации, а если будут массовые случаи, советоваться с прокуратурой и тогда снимать предоставленные меры поддержки.

– Потому что делается это, чтобы конечный хозяйствующий субъект получил поддержку, а не кто-то спекулятивную сверхприбыль на этой мере, – прокомментировал принимаемое на заседание постановление глава города.