Пешком и на велосипеде по лесу гулять можно

Правда, только в дневное время. Приказ об этом подписан 23 июля Севприроднадзором, о чем в тот же день сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Она рассказала, что в этом году принято решение не ограничивать пешие прогулки и прогулки на велосипеде в дневное время, но при соблюдении правил пожарной безопасности.

А вот въезд автотранспорта запрещен, за исключением специального транспорта и проезда горожан к местам своего проживания.

Готовить пищу на открытом огне разрешается в специально отведенных местах. Это Инжир, Биостанция, Турецкая поляна, Торопова дача. Ночлег допускается тоже только в специально отведенных местах: Инжир, Биостанция, Батилиман.

Текст приказа будет размещен на официальном сайте правительства Севастополя.

По словам Ю.Гавриловой, в лесной зоне Севприроднадзор будет проводить рейды для контроля соблюдения требований пожарной безопасности и требований, предъявляемых к особо охраняемым природным территориям.