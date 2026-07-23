На Ялтинской трассе сошел сель

Последствия схода селя ликвидируют на трех участках с 19-го по 25-й километр. Зафиксированы сход грунта и сход камня на дорогу. Движение автомобилей полностью перекрыто на 25-м километре.

Дорожные службы расчищают дорогу. Всего необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта.

К ликвидации последствий ливня привлечены девять единиц техники и 10 дорожников. Также к работам привлечены МЧС и Госавтоинспекции.

«Наши специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее завершить необходимые работы и открыть участок для движения», — сообщили в Крымавтодоре.

Непогода

На территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней, шквалистого ветра и града. По данным синоптиков, на 12:00 23 июля, максимальные осадки зарегистрированы на территории пгт. Никита — 39 мм (град и дождь), Ялта — 36 мм. При этом июльская норма осадков для Ялты — 34 мм.