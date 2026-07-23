Молодым семьям с детьми компенсируют часть расходов на аренду жилья

Правительство Севастополя приняло постановление, которое поможет молодым семьям, не имеющим собственного жилья, арендовать его до 31 декабря 2027 года.

Город компенсирует часть расходов на аренду квартиры. При рождении первого ребенка оплатят 50% суммы аренды, но не более 19325 рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей компенсация составит до 75% от суммы аренды, но не более 33787 рублей в месяц.

Условия для получения поддержки:

— ребенок родился в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;

— рождение малыша зарегистрировано в загсе Севастополя;

— обоим родителям (или единственному родителю) не более 35 лет на момент обращения, они граждане РФ и проживают в Севастополе;

— договор найма жилья заключен официально на срок от шести месяцев, арендовать квартиру у близких родственников нельзя.

Расходы на аренду жилья будут компенсированы семьям с 1 января 2026 года. Подать заявление можно будет через Госуслуги или лично в любом отделении МФЦ.

Деньги будут выплачивать за каждый прожитый месяц в арендованной квартире. За выплаты отвечает департамент соцзащиты.

Эта мера — часть национального проекта «Семья» и федерального проекта «Многодетная семья».