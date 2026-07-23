Изъяли почти сотню мопедов и мотоциклов за нарушение запрета на ночную езду

Почти сотню мопедов, мотоциклов и другой мототехники изъяли в Республике Крым после введения запрета на ночную езду на таком транспорте из-за громкого шума, который может быть помехой во время атак дронов.

Ограничения были введены в регионе указом главы республики Сергеем Аксеновым с 17 июня. В частности, под ограничения, которые действуют с 20:00 до 06:00, попали трициклы и квадрициклы, квадроциклы, мопеды, легкие квадрициклы, питбайки, мотороллеры (с двигателем до 125 куб см), мотоциклы.

«С момента вступления указа в силу по текущую дату было выявлено 92 нарушителя. В каждом случае транспортные средства нарушителей были изъяты, то есть 92 единицы», — сообщили ТАСС в МВД по региону.