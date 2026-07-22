Жительницу Севастополя судят за заведомо ложный донос

Чтобы оправдать прогул, девушка заявила в полицию, что ее изнасиловали и обокрали.

Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения.

По версии следствия, в марте 2026 года девушка заявила в правоохранительные органы о совершении в отношении нее изнасилования и кражи ее имущества. Для правдоподобности заведомо ложного доноса она нанесла себе телесные повреждения.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявительница сообщила недостоверную информацию. По данному факту органами следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Обвиняемая созналась в ложном доносе, объяснив свои действия желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе.

Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Севастополя.