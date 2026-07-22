Заправить газовый баллон могут только владельцы автомобилей

В Севастополе продолжают продавать топливо по QR-кодам, полученным при помощи интернет-бота.

Бот max.ru/fuel_92_bot формирует и рассылает коды накануне вечером. В правительстве города уверяют, что генерация происходит случайным образом, но на дорогой бензин 95+ код получить намного легче, чем на простой 95-й.

Лимит заправки в бак — 20 литров. Код можно получить только через неделю после предыдущей заправки.

Временно разрешено заливать топливо в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Залить канистру можно только, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства). Номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можтно заправить часть топлива в бак, и часть — в канистру.

Несколько дней бот выдает коды на сжиженный газ. Лимит — 40 литров. В них также указывается номер автомобиля. Заправляют только поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена.

Если вы получили код на пропан-бутан, то заправить газ в баллоны можно только на одной АЗС — на Городском шоссе, 15.

Правительство города пытается найти решение, по которому заправить газовый баллон или канистру для электрогенератора, смогут не только автовладельцы.