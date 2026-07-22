Пробуют себя в медицине

Севастопольским школьникам предоставили уникальную возможность овладеть начальными медицинскими навыками и научиться оказывать первую медицинскую помощь. Разумеется, пока только в форме игры, в которой можно примерить роль медицинского лаборанта, медсестры, фельдшера или даже врача.

Такова идея проекта #МедСтарт92, реализуемого в рамках грантовой поддержки РДДМ «Движение первых» активистами медицинского отряда регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Севастополя.

В команду проекта включили педагогов, студентов-медиков, врачей и волонтеров юнармейского медицинского отряда. Основная же аудитория — школьники, отдыхавшие в детских оздоровительных лагерях, куда вот уже дважды высаживался мобильный игровой медицинский центр «Десант профессиональных проб».

На деле это означает, что участники проекта могли узнать и понять, чем на самом деле занимаются медики и с чем в реальности им приходится сталкиваться в их работе.

Кто-то, узнав о профессии больше, чем с экрана телевизора, поймет: это не то, чем бы он хотел заниматься в жизни. Другой, напротив, почувствует, что это и есть то самое, что вызывает его интерес, желание познавать и помогать людям.

Так или иначе, но проект не только заинтересовал, но и получил развитие даже в пределах нынешнего непростого лета.

12 июля команда проекта #МедСтарт92 высадилась в лагере «Ласпи», чтобы провести второй десант «Тайны белого халата» для ребят средней возрастной категории.

Ребята испытали себя в операционной, в оказании скорой медицинской помощи, в сфере физиотерапии и реабилитации, в работе военно-полевого медицинского пункта, в офтальмологии и педиатрии.

В качестве бессменного пациента выступил талисман проекта — плюшевый медведь Сева. Ему юные хирурги по-настоящему зашивали рану на лапе с помощью настоящих медицинских инструментов, радуясь тому, что пациент оказался терпеливым и весьма послушным.

И, да, это была почти настоящая операция, дающая понимание, скольких усилий стоит спасение человеческой жизни.

А еще ребята на конкретных примерах поняли, в чем отличие одних врачей от других: почему один специалист лечит взрослых, а другой — детей, третий занимается офтальмологией, а четвертый спасает людей в операционной.

Но самое главное, что проект явно вызвал интерес школьников и потому уже в сентябре имеет перспективу развития. В школах Севастополя и на базе медицинского центра «Крым» начнут работу стационарные детские медицинские центры, что позволит ребятам узнавать о профессии регулярно, а не только в рамках летних смен.

Многие этому рады и откровенно говорят об этом:

Вика, 13 лет: «Сегодня я научилась проверять зрение. Я думала, это просто — показывать на таблицу. А оказалось, что там куча разных таблиц, и проверять нужно в темноте, с каплями».

Максим, 12 лет: «На «скорой» мы спасали женщину, которая попала в аварию. Надо было быстро наложить шину на шею и на ногу и постоянно разговаривать с ней, чтобы она не потеряла сознание. Страшно, честно. Но когда всё получилось — я почувствовал себя настоящим врачом».

Аня, 13 лет: «Мне понравилась станция, где был детский врач. Мы спасали младенца Гаврюшу, который поперхнулся. Врач показывала, как можно вытащить конфетку у маленьких детей. Детским врачом быть сложно, потому что дети не всегда могут сказать, где болит».

Но главное, что точно поняли ребята: труд врача — это осознанное, важное и очень нужное дело.

Редакция «Севастопольской газеты» благодарит команду проекта #МедСтарт92 за предоставленные материалы.