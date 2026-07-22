Поставщик топлива оказался мошенником

Мошенник получил от директора логистической компании восемь с половиной миллионов рублей — якобы за поставку дизеля и других горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Директор нашел продавца по рекомендации знакомого, обсудил условия сделки и перевел полную предоплату — 8,5 млн рублей. После получения денег поставщик перестал выходить на связь, а топливо покупатель так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.