Пешком из Симферополя в Алушту

Две крымчанки, чтобы встретить расвет в Алуште, прошли 53 километра за 17 часов, сделав 80 тысяч шагов.

Маша и Арина решили подключиться к челленджу «100 тысяч шагов» и около часа дня вышли в дорогу из Симферополя. К полуночи подруги оказались на Ангарском перевале.

Случайный водитель, заметив путешественниц, позвонил спасателям. Он решил, что по дороге идут двое подростков. Полиция забрала девушек в отделение, им пришлось писать объяснительную, что они совершеннолетние и идут пешком в Алушту. Девушек, по их просьбе, отвезли на то место, где их нашли полицейские, и поход продолжился.

До Алушты Маша с Ариной добрались в 5:38 и пошли купаться в море. Весь маршрут занял 17 часов — они прошли 53 километра, сделали 80603 шага.

Приключения подруг завирусилось в крымском интернете, и «Севастопольская газета» решила выяснить, кто, как и зачем отправляется в такие путешествия.

Как оказалось, челлендж «100 тысяч шагов» — это популярный фитнес-вызов. Есть экстремальные участники, которые стремятся пройти всю дистанцию за один день, а есть более рассудительные, растягивающие поход на неделю, а то и две.

Сколько 100 тысяч шагов в километрах и по времени

При средней длине шага 70 см: 100000 х 0,7 = 70 км.

При темпе 5 км/ч на 70 км уйдет 14 часов чистого ходового времени. В реальности нужно учитывать остановки, снижение темпа от усталости, поэтому за один день пройти такое расстояние практически невозможно без серьезного вреда здоровью.

За день

Это очень серьезная нагрузка: 100 тысяч шагов — это примерно 70-80 км (зависит от длины шага). Такой объем сопоставим с многодневным пешим походом, сжатым в одни сутки. В соцсетях и «ТикТоке» периодически появляются ролики с попытками пройти столько за день ради просмотров и популярности.

За 7-14 дней

Более реалистичный и распространенный вариант — проходить дистанцию за несколько дней — по 7000-14000 шагов. Такой вызов становится инструментом для повышения ежедневной активности без экстремального стресса для организма. Одно из популярных решений — наращивать количество шагов каждый день, чтобы к середине выйти на 10000-12000 шагов и дальше держать темп.

Командные и игровые форматы

Часто челленджи запускают в группах: ведут общий счет, устраивают промежуточные призы и публикуют отчеты. Это повышает мотивацию за счет поддержки и здоровой конкуренции.

Польза и риски

Польза при разумном подходе:

— повышение общей физической активности;

— улучшение выносливости и работы сердечно-сосудистой системы;

— контроль веса и снижение рисков, связанных с сидячим образом жизни.

Риски при чрезмерной нагрузке:

— перегрузка суставов и связок, риск травм стоп, коленей, голеностопа;

— обезвоживание и перегрев либо переохлаждение в зависимости от погоды;

— обострение хронических заболеваний.

Известны случаи, когда попытки пройти 100 тысяч шагов за день заканчивались вызовом скорой помощи. Поэтому любые цели должны быть адаптированы к индивидуальным возможностям.

Если хотите попробовать

Несколько советов, если вам захотелось присоединиться к интернет-вызову.

Проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях, проблемах с суставами или сердцем.

Начните с малого: если обычно проходите 4000-5000 шагов, добавляйте по 500-1000 шагов каждые несколько дней.

Распределите нагрузку: вместо одного гигантского захода лучше разбить шаги на несколько прогулок в течение дня.

Подберите правильную обувь и носки, чтобы избежать мозолей и натираний.

Пейте воду и следите за самочувствием: при головокружении, сильной боли в ногах или одышке прекратите нагрузку.

Используйте трекер (фитнес-браслет, смартфон), чтобы фиксировать прогресс и не терять мотивацию.

Кстати

За один день

Вот несколько историй из интернета про экстремальный челлендж «за один день» и про более разумное распределение нагрузки.

Алёна Прокудина из Краснодара в октябре 2023 года решила поставить личный рекорд и пройти 100 тысяч шагов меньше чем за сутки. Она начала путь в 4:45 в Фестивальном микрорайоне, а домой вернулась в 23:20. Она обошла разные районы города: побывала в Ботаническом саду, на набережной, в парке «Городской сад», у аэропорта, в Комсомольском микрорайоне, парке Галицкого и Чистяковской роще. Блогер отметила, что самые тяжелые оказались последние 10 тысяч шагов. После такого марафона ей понадобилось время на восстановление.

Британец Джек Мэсси Уэлш, известный экстремальными челленджами, в 2025 году прошел 100 тысяч шагов менее чем за сутки. Он стартовал относительно спокойно, но с ростом дистанции нагрузка становилась ощутимее. Примерно после 25 тысяч шагов появилась слабая боль в спине и лодыжках, а к 75 тысячам усталость усилилась: ноги сильно отяжелели, из-за отеков обувь стала тесной. На финальном отрезке ему с трудом удавалось подниматься на склоны. Дома из-за отеков он с трудом снял обувь, а на стопах образовались волдыри.

Башкирский блогер Марат рассказал в соцсетях, что на прохождение 100 тысяч шагов (около 76 км по горам и лесам) у него ушли почти сутки. Первые мозоли появились на отметке в 20 тысяч, он начал хромать. Последние девять тысяч шагов дались особенно тяжело.

Москвичка Екатерина Голышева вместе с другом Германом вышла на прогулку в семь утра, и 100 тысяч шагов они набрали только к полуночи, финишировав на Красной площади. В пути они провели 17 часов. Блогер призналась, что это было невыносимо, хотя у нее хорошая физическая подготовка.

Две подруги из Красноярска Дарья Пильв и Анастасия Полехина летом 2024 года решили проверить, смогут ли нагулять за день 100 тысяч шагов. В итоге А.Полехина завершила прогулку на 70 тысячах шагов, а Д.Пильв дошла до цели (около половины двенадцатого ночи). Девушка отметила, что после 50 тысяч шагов усталость нарастала, и они с подругой уже не общались — шли в наушниках. На следующий день сильно болели ноги, стопы и немного спина; чтобы полностью восстановиться, понадобилось около трех дней.