Пешком из Симферополя в Алушту
Две крымчанки, чтобы встретить расвет в Алуште, прошли 53 километра за 17 часов, сделав 80 тысяч шагов.
Маша и Арина решили подключиться к челленджу «100 тысяч шагов» и около часа дня вышли в дорогу из Симферополя. К полуночи подруги оказались на Ангарском перевале.
Случайный водитель, заметив путешественниц, позвонил спасателям. Он решил, что по дороге идут двое подростков. Полиция забрала девушек в отделение, им пришлось писать объяснительную, что они совершеннолетние и идут пешком в Алушту. Девушек, по их просьбе, отвезли на то место, где их нашли полицейские, и поход продолжился.
До Алушты Маша с Ариной добрались в 5:38 и пошли купаться в море. Весь маршрут занял 17 часов — они прошли 53 километра, сделали 80603 шага.
Приключения подруг завирусилось в крымском интернете, и «Севастопольская газета» решила выяснить, кто, как и зачем отправляется в такие путешествия.
Как оказалось, челлендж «100 тысяч шагов» — это популярный фитнес-вызов. Есть экстремальные участники, которые стремятся пройти всю дистанцию за один день, а есть более рассудительные, растягивающие поход на неделю, а то и две.
Сколько 100 тысяч шагов в километрах и по времени
При средней длине шага 70 см: 100000 х 0,7 = 70 км.
При темпе 5 км/ч на 70 км уйдет 14 часов чистого ходового времени. В реальности нужно учитывать остановки, снижение темпа от усталости, поэтому за один день пройти такое расстояние практически невозможно без серьезного вреда здоровью.
За день
Это очень серьезная нагрузка: 100 тысяч шагов — это примерно 70-80 км (зависит от длины шага). Такой объем сопоставим с многодневным пешим походом, сжатым в одни сутки. В соцсетях и «ТикТоке» периодически появляются ролики с попытками пройти столько за день ради просмотров и популярности.
За 7-14 дней
Более реалистичный и распространенный вариант — проходить дистанцию за несколько дней — по 7000-14000 шагов. Такой вызов становится инструментом для повышения ежедневной активности без экстремального стресса для организма. Одно из популярных решений — наращивать количество шагов каждый день, чтобы к середине выйти на 10000-12000 шагов и дальше держать темп.
Командные и игровые форматы
Часто челленджи запускают в группах: ведут общий счет, устраивают промежуточные призы и публикуют отчеты. Это повышает мотивацию за счет поддержки и здоровой конкуренции.
Польза и риски
Польза при разумном подходе:
— повышение общей физической активности;
— улучшение выносливости и работы сердечно-сосудистой системы;
— контроль веса и снижение рисков, связанных с сидячим образом жизни.
Риски при чрезмерной нагрузке:
— перегрузка суставов и связок, риск травм стоп, коленей, голеностопа;
— обезвоживание и перегрев либо переохлаждение в зависимости от погоды;
— обострение хронических заболеваний.
Известны случаи, когда попытки пройти 100 тысяч шагов за день заканчивались вызовом скорой помощи. Поэтому любые цели должны быть адаптированы к индивидуальным возможностям.
Если хотите попробовать
Несколько советов, если вам захотелось присоединиться к интернет-вызову.
Проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях, проблемах с суставами или сердцем.
Начните с малого: если обычно проходите 4000-5000 шагов, добавляйте по 500-1000 шагов каждые несколько дней.
Распределите нагрузку: вместо одного гигантского захода лучше разбить шаги на несколько прогулок в течение дня.
Подберите правильную обувь и носки, чтобы избежать мозолей и натираний.
Пейте воду и следите за самочувствием: при головокружении, сильной боли в ногах или одышке прекратите нагрузку.
Используйте трекер (фитнес-браслет, смартфон), чтобы фиксировать прогресс и не терять мотивацию.
Кстати
За один день
Вот несколько историй из интернета про экстремальный челлендж «за один день» и про более разумное распределение нагрузки.
Алёна Прокудина из Краснодара в октябре 2023 года решила поставить личный рекорд и пройти 100 тысяч шагов меньше чем за сутки. Она начала путь в 4:45 в Фестивальном микрорайоне, а домой вернулась в 23:20. Она обошла разные районы города: побывала в Ботаническом саду, на набережной, в парке «Городской сад», у аэропорта, в Комсомольском микрорайоне, парке Галицкого и Чистяковской роще. Блогер отметила, что самые тяжелые оказались последние 10 тысяч шагов. После такого марафона ей понадобилось время на восстановление.
Британец Джек Мэсси Уэлш, известный экстремальными челленджами, в 2025 году прошел 100 тысяч шагов менее чем за сутки. Он стартовал относительно спокойно, но с ростом дистанции нагрузка становилась ощутимее. Примерно после 25 тысяч шагов появилась слабая боль в спине и лодыжках, а к 75 тысячам усталость усилилась: ноги сильно отяжелели, из-за отеков обувь стала тесной. На финальном отрезке ему с трудом удавалось подниматься на склоны. Дома из-за отеков он с трудом снял обувь, а на стопах образовались волдыри.
Башкирский блогер Марат рассказал в соцсетях, что на прохождение 100 тысяч шагов (около 76 км по горам и лесам) у него ушли почти сутки. Первые мозоли появились на отметке в 20 тысяч, он начал хромать. Последние девять тысяч шагов дались особенно тяжело.
Москвичка Екатерина Голышева вместе с другом Германом вышла на прогулку в семь утра, и 100 тысяч шагов они набрали только к полуночи, финишировав на Красной площади. В пути они провели 17 часов. Блогер призналась, что это было невыносимо, хотя у нее хорошая физическая подготовка.
Две подруги из Красноярска Дарья Пильв и Анастасия Полехина летом 2024 года решили проверить, смогут ли нагулять за день 100 тысяч шагов. В итоге А.Полехина завершила прогулку на 70 тысячах шагов, а Д.Пильв дошла до цели (около половины двенадцатого ночи). Девушка отметила, что после 50 тысяч шагов усталость нарастала, и они с подругой уже не общались — шли в наушниках. На следующий день сильно болели ноги, стопы и немного спина; чтобы полностью восстановиться, понадобилось около трех дней.