Музей «Космос» в «Артеке» обновят и модернизируют

Музей космонавтики «Космос» планируют превратить в уникальное интерактивное и технологичное образовательно-воспитательное пространство.

История музея началась с инициативы первого космонавта Юрия Гагарина в июле 1967 года. Ранее на торгах был определен победитель, который за 156,5 млн руб. переоборудует пространство на 289,4 кв. м.

Теперь музей предполагается дополнить новыми экспонатами, симуляторами с использованием современных интерактивных технологий для проведения познавательных экскурсий-квестов, а также установить сенсорные киоски, проекционные и иммерсивные инсталляции, интерактивные тренажеры и модули дополненной реальности.

По словам К.Федоренко, вместо устаревшего мультимедийного оборудования, не отвечающего современным стандартам, обновленная версия музея позволит ему стать современной интерактивной площадкой, обеспечивающей реализацию образовательных программ различного уровня: от тематических уроков и научно-популярных мероприятий до инженерных мастер-классов и профильных конференций.

Основной целью изменений является создание мотивирующих условий для освоения детьми инженерно-космических специальностей.

«Музей «Космос» должен стать уникальным образовательно-воспитательным пространством, где историческое наследие органично сочетается с инновационными форматами подачи материала, обеспечивая преемственность поколений и популяризацию достижений отечественной космонавтики в детской и юношеской среде», — отметил директор «Артека».

Пионерский лагерь «Артек» основан в 1925 году. С 2014 года этот детский центр, состоящий из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает около 40 тыс. детей в год.