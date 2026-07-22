Готовятся к отопительному сезону

Начало подготовки в очередному отопительному сезону едва ли не совпадает с окончанием сезона предыдущего. Это обстоятельство отметил заместитель главного инженера УК «Центр» Дмитрий Носков.

Понаблюдать за процессом подготовки представителей СМИ пригласили в многоквартирный дом на Толстого, 6, где как раз сейчас ведутся гидравлические испытания.

Работники УК проверяют систему на плотность, выполняют промывку для подготовки к отопительному сезону. Дом накачивается холодной водой под давлением, потом «добивается» электрическим насосом, после вместе с «лежаками» промывается до чистой воды. Проводимые работы нужны для того, чтобы исключить порывы во время отопительного сезона и также проблемы, если забиты стояки. Столь раннюю подготовку Д.Носков называет своевременной и поясняет, не задумываясь — мол, готовь сани летом.

К началу отопительного сезона все дома должны пройти гидравлические испытания, а все ремонтные работы к этому времени завершиться. Всего же за УК «Центр» закреплены 595 многоквартирных жилых домов, есть среди них и проблемные.

— Город не молодеет, трубы отопления тоже. Капитальным ремонтом сетей занимаются работники Фонда содействия капитальному ремонту. Некоторые дома из ремонта уже вышли, что существенно облегчает нам работу, а жильцам — жизнь в таком доме, — сказал Д.Носков.

По его информации, уже 333 дома прошли гидравлические испытания, в примерно 40 выявлены проблемы или есть вопросы с оформлением документации.

На вопрос о наличии специалистов, заместитель главного инженера ответил, что при традиционной нехватке кадров, они все-таки есть, что позволит полностью подготовиться к зиме.