Сергей Безруков может сыграть героя Крымской войны

Народный артист России Сергей Безруков заинтересовался ролью капитана в исторической военной драме «Огненная одиссея «Авроры», посвященной подвигу русского фрегата, в честь которого позднее был назван знаменитый крейсер.

Об этом сообщил на очной защите национальных фильмов Фонда кино режиссер картины Павел Иванов.

«На данный момент сценарием проекта заинтересовался Сергей Витальевич Безруков. Его привлекла роль капитана Изыльметьева — человека, который проходит глубокую внутреннюю трансформацию. Для нашей команды это подтверждение того, что в сердце фильма действительно сильная человеческая история», — цитирует П.Иванова ТАСС.

События фильма разворачиваются в годы Крымской войны (1853-1856). По сюжету русский корабль «Аврора» выходит из Кронштадта в кругосветное плавание и приходит на помощь защитникам Петропавловского Порта (ныне — Петропавловск-Камчатский), отражавшим атаку англо-французской эскадры.

По словам режиссера, картина основана на реальных событиях и рассказывает не столько о военных победах, сколько о становлении личности.

«Это фильм не о том, как выигрывают сражения, это фильм о том, как рождаются люди, способные их выиграть. По форме это морской блокбастер с морскими погонями, артиллерийскими дуэлями, штормами. По духу — это русская драма о том, как честолюбивый офицер становится лидером, готовым умереть за своих людей», — сказал П.Иванов.

Проект представляет компания «Кинодом». В числе референсов создатели называют фильмы «Адмирал», «Турецкий гамбит» и «В сердце моря». В дрим-каст проекта также вошли Юра Борисов, Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум и Марина Александрова.