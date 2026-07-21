Не попавшие в «Артек» дети получат путевки после возобновления его работы

Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу.

«Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в «Артек» в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке [...], как он (центр — прим. ТАСС) возобновит работу», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Он уточнил, что инфраструктура «Артека» готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация.

Из соображений безопасности в Республике Крым с 22 июня прием детей в летние лагеря и места оздоровления приостановлен до конца лета, в том числе в МДЦ «Артек». Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни.