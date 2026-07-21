На юге Крыма отсутствует свет из-за атак ВСУ

Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ. На всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщает госпредприятие «Крымэнерго».

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Сохраняется режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщили в Севастопольэнерго. Введены веерные отключения.

По данным губернатора, за ночь над Севастополем сбиты 56 БПЛА. Спасательная служба зафиксировала сообщения о выбитых окнах в частном доме на Северной стороне и о падении обломков трех беспилотников. Люди не пострадали.