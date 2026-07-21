Автоинспекторы спасли застрявшую в луже «ГАЗель»

В Севастополе сотрудники ДПС помогли водителю фургона выбраться из глубокой лужи, образовавшейся после сильных дождей.

На ул.Горпищенко, в районе кадетского корпуса Следкома во время патрулирования автоинспекторы заметили грузовик, увязший в жидкой грязи, а рядом — водителя, который по пояс стоял в холодной воде.

Мужчина рассказал полицейским, что не смог верно оценить глубину водного препятствия: в итоге задний мост автомобиля прочно застрял, и самостоятельно выехать из ловушки не получилось. Сдвинуть многотонную машину в одиночку также невозможно.

Полицейские оперативно пришли на помощь: один из инспекторов закрепил трос на фургоне, а второй с помощью служебного внедорожника вытянул «ГАЗель» на твердое покрытие.

Водитель поблагодарил спасителей за профессионализм и неравнодушие, пообещав впредь внимательнее выбирать маршрут в непогоду, сообщили в пресс‑службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.

