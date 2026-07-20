Выделили еще 40 га для участников СВО

Постановление о проекте планировки и межевания земли в Качинском муниципальном образовании, около села Осипенко приняли 16 июля на заседании правительства Севастополя.

Согласно документу, всего предстоит распланировать и размежевать 40,2 га для последующего формирования земельных участков для участников СВО и членов семей погибших (умерших) участников СВО в городе Севастополе.

— Документацией предполагается образование 363 земельных участков площадью по 400 кв. метров, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, — представила документ директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

По ее словам, предусматривается образование земельных участков для размещения социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в границах планируемой территории, объектов культурно-досуговой деятельности, спорта (спортивного зала и бассейна) и здравоохранения. Также внутри квартала жилой застройки будет сформирована улично-дорожная сеть и коридоры для прокладки инженерных коммуникаций.

— Документация не предусматривает резервирования или изъятие земельных участков для госнужд. По итогам проведения общественных обсуждений предложения не поступили, — добавила Ю.Шемонаева.

— Это в рамках тех, кто стоит в очереди сегодня, кто поставлены в очередь еще по старой версии закона, — уточнил детали постановления губернатор Михаил Развожаев.