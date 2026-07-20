Телефон кол-центра Севэнергосбыта не работает

В настоящее время передать показания электросчетчика по телефону 8(800) 733-33-10 невозможно.

В Севэнергосбыте сообщили «Севастопольской газете», что о проблеме знают, но когда заработают телефоны их кол-центра, не известно. Поэтому показания электросчетчика с 20 по 25 июля нужно сообщать другими способами: через интернет — в личном кабинете на сайте sevenergosbyt.ru, письмом на электронную почту kanc@sevenergosbyt.ru, в приложении Госуслуги-Дом.

Если у вас интернета нет, вам помогут в абонентских центрах ООО «Севэнергосбыт» по адресам: ул.Рыбаков, 7; пр-т Генерала Острякова, 136; ул.Ленина, 72; ул.Громова, 8; ул.Новикова, 4.

В компании напомнили, даже если расход электроэнергии составил 0 кВт*ч, передавать показания все равно необходимо.