Продовольствия хватает

Об этом 20 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложила директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

Из ее отчета следует, что в Севастополе сейчас работает 4000 торговых объектов, 400 сетевых магазинов, 200 ПВЗ, 29 ярмарок, 13 розничных рынков, 827 НТО, из которых 492 — продовольственные. Минпромторг разрешил местным магазинам продавать товары с маркировкой «Честный знак» без подключения к интернету.

— Севастопольские магазины теперь могут продолжать продажу маркированных товаров даже при временных технических сбоях. Особый порядок работы позволил поддержать объекты торговли в условиях перебоя со связью и электроснабжением, — сообщила Н.Скорюкова.

Она же напомнила, что с 1 июля по 31 декабря в Севастополе действует 50% скидка на аренду НТО, а для местных производителей аренда и вовсе бесплатна.

Дополнительное послабление касается местных производителей: товары, выпущенные в регионе в период действия особого порядка, могут реализовываться без нанесения кодов маркировки, строго в пределах установленного для них срока годности.

— Наталья Николаевна, соберите крупный продовольственный ритейл. Всё посчитайте, какие дополнительные им нужны преференции для того, чтобы они по ключевой группе товаров из 46 наименований (продовольственных и непродовольственных) сдерживали цену, — обратился губернатор к директору департамента сельского хозяйства.

— И проект по логистике, который мы обсуждали, на этой неделе должен заработать, о нем надо тоже со всеми поговорить, — обернулся градоначальник к своему заместителю Павлу Иено.

На ремарку зама: «Он в работе!», М.Развожаев отреагировал фразой: «В работе он у вас слишком долго! На этой неделе он должен не в работе быть, а в практике».

Еще одну дополнительную субсидию бизнесу на аппаратном совещании запланировали вынести на заседание правительства 23 июля.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.