Поручено найти способ субсидирования балонного газа

В Севастополе цена баллонного газа за последнее время не только выросла в несколько раз, его практически невозможно купить. На это 20 июля обратил внимание подчиненных на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев, обозначив ряд серьезных вопросов.

Один из них — как приобрести баллонный газ по QR-коду без привязки к номеру автомобиля.

— Мы сегодня смогли доставить определенный объем газа. Он в небольшом количестве был предложен для получения гражданам, — обратился к подчиненным губернатор. После этого он поручил своему заму Максиму Ковалеву, директору департамента цифрового развития и руководителю городской газовой службы оперативно продумать систему, на основании которой можно идентифицировать владельцев негазифицированных домов, пользующихся баллонным газом, и придумать, как таким владельцам возможно предоставлять этот газ.

Он также указал на значительный рост цены на баллонный газ и распорядился подготовить предложения по его субсидированию,

— Если, условно, баллон газа был где-то полторы тысячи, сейчас цена до семи тысяч доходит! Надо какие-то меры оперативно подготовить, разработать и предложить людям, — обратился к подчиненным губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Так власть соседнего региона решила помощь гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах в условиях продолжительного отсутствия электроэнергии и водоснабжения.

Правда, баллонный газ будет поставляется только тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с предприятием «Крымгазсети» или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.