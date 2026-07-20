Начальную военную подготовку будут изучать специальным курсом

Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации. Также будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи.

Программой предусмотрено в том числе использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году, сообщила пресс-служба Минпросвещения.