99 баллов по ЕГЭ пересдал на 100

Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ! К максимально возможному результату госэкзаменов по русскому языку и физике Максим Сомов добавил 100 баллов по математике.

Выпускник школы №15 в основной период сдал на экзамены по русскому языку и физике на максимальные 100 баллов.

За профильную математику юноша получил 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать на апелляцию. Комиссия пересмотрела его работу и подняла балл до 99. Но М.Сомов решил пересдать экзамен в «президентские дни». И результат феноменальный — снова 100, сообщили в департаменте образования.

Молодой человек готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирая между информационной безопасностью и ядерной физикой.

Хобби М.Сомова — диджитал-арт и рукоделие в технике амигуруми — японское искусство вязания крючком маленьких мягких игрушек.

Еще одна блестящая пересдача

Еще один стобалльный результат по профильной математике в копилку достижений выпускников этого года принес Владислав Золотогорный, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ. Юноша блестяще пересдал предыдущий результат экзамена во время «президентских дней» ЕГЭ.

В течение 11-го класса В. Золотогорный участвовал в многочисленных олимпиадах по математике, стал победителем олимпиады от МФТИ, куда и собирается поступать. Юноша занимается легкой атлетикой, в этому году он выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров.

В этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет.

Итоги «президентских дней»

В Минтросвещения РФ подведены итоги дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Около 99 тысяч молодых людей смогли улучшить свои результаты.

Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ были введены с 2024 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Всего порядка 138 тысяч человек пересдавали экзамен 8 и 9 июля в этом году. Более 30 тысяч ребят выбрали обществознание, более 22 тысяч — информатику и более 21 тысячи — русский язык.

С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10090. По результатам «президентских дней» больше всего новых стобалльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).