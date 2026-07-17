Завод по производству туалетной бумаги можно строить 13 лет

Документацию по планировке и межеванию территории в районе Камышового шоссе, 1а/1 на заседании правительства Севастополя 16 июля.

Как сообщила директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, проектируемая территория в 0,22 га расположена в Гагаринском районе. Проект планировки и межевания разработан в рамках реализации инвестиционного проекта Свободной экономической зоны, результатом его реализации в соответствие с инвест-декларацией станет строительство мини-завода по производству туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец путем переработки макулатуры.

— Размещение объектов жилого назначения не предусмотрено, образование новых участков не требуется, изъятие также не предусмотрено, – сообщила Ю.Шемонаева.

Как сообщала ранее «Севастопольская газета», данный инвестиционный проект осуществляет ООО «ЭВЭ ИНВЕСТ» — участник СЭЗ Севастополя. Максимальный срок строительства мини-завода — 2039 год.

Не публично

«Неужели инвест-проекты СЭЗ разрешено реализовывать в такие долгие сроки?» — такой вопрос редакция направила в департамент экономического развития, попросив предоставить информацию об объемах планируемого производства и количестве предполагаемых к созданию рабочих мест.

В ответе, подписанном и.о.директора департамента экономического развития А.В.Поповым разъясняется, что между правительством Севастополя и ООО «ЭВЭ ИНВЕСТ» заключен договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории города федерального значения Севастополя от 3.08.2022 года №573. Там, в частности, говорится, что свободная экономическая зона создается на срок, необходимый для реализации инвестиционного проекта. Притом, что частью 1 статьи 9 №377-ФЗ установлено, что свободная экономическая зона создается сроком на 25 лет, то есть до 31.12.2039 года.

«Инвестиционная декларация, прилагаемая к заявлению о заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, рассматривается высшим исполнительным органом государственной власти города на конфиденциальной основе. Сведения о целях проекта, сроках его реализации, технико-экономическом обосновании, объемах капитальных вложений и другие данные, содержащиеся в декларации, не являются публичными и не подлежат разглашению третьим лицам», — сообщили в департаменте экономического развития.