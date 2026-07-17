ОКН будут сдавать в аренду по цене один рубль за один метр

В Севастополе нашли способ привлечь инвестиции для приведения в порядок объектов культурного наследия (ОКН).

На заседании правительства города 16 июля принято постановление, устанавливающее льготную арендную плату в отношении неиспользуемых ОКН, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ, находящихся в не удовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Севастополя.

Как сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Валерия Ульянкина, цель подготовки документа — создание условий для вовлечения в гражданский оборот объектов культурного наследия нежилого назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, стимулирование привлечения инвестиций в процесс реставрации, восстановления и сохранения таких объектов без привлечения дополнительного бюджетного финансирования.

Новый порядок предусматривает предоставление объектов культурного наследия в аренду с начальной ставкой 1 рубль за один квадратный метр в год на срок до 49 лет. Правда, льготная арендная плата действует при условии, что арендатор выполнит работы по сохранению объекта в течение семи лет, включая подготовку и согласование проектной документации, на которую отводится не более двух лет с даты передачи объекта в аренду.

По словам В.Ульянкиной, аналогичный подход успешно применяется в ряде субъектов РФ с 2012 года: в Москве действует программа «Один рубль за один квадратный метр», в Санкт-Петербурге—– «Рубль за метр». Она также сообщила, что за годы реализации восстановлены десятки исторических зданий.

Заслушав доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался критериями оценки состояния ОКН: имеется в виду только руинированные объекты или и объекты, требующие ремонта. Как выяснилось, речь идет о частичной или полной утрате элементов несущих конструкций, из-за чего здание невозможно использовать (фундамент, стены крыша, перекрытие), а также о снижении надежности, прочности и устойчивости здания, что создает реальную угрозу его обрушения. Соответствующую оценку зданию дают эксперты.

— Получается, что стартовая цена составляет один рубль за метр, а потом проводится повышающий аукцион, — уточнил М.Развожаев, на что последовал утвердительный ответ.

Губернатор поручил подготовить перечень таких объектов в Севастополе, а заодно поинтересовался, подходит ли под данные критерии Максимова дача.

— Ее таковой еще не признали и там есть проблема: Максимова дача находится в границах особо охраняемой природной территории, — отреагировала докладчица.

— Тогда посмотрим, найдутся ли желающие привести ее в порядок с сохранением профиля, — заключил глава города.