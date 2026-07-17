Менеджер кафе обвиняется в краже денег

По версии следствия, мужчина, пользуясь беспрепятственным доступом к рабочему сейфу, тайно брал деньги и тратил их на собственные нужды.

На счету 45-летнего менеджера с криминальным прошлым четыре факта присвоения средств и кража на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Деньги мужчина тратил на ставки на спорт. В погоне за большим выигрышем он воспользовался своим положением на работе и в течение четырех месяцев присвоил из сейфа, к которому у него был свободный доступ, более 200 тысяч рублей.

Еще один эпизод его незаконной деятельности — кража. Из другого рабочего сейфа он похитил 30 тысяч рублей.

Управляющий заведения, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию. Подозреваемого задержали, в отношении него следователем следственного отдела возбуждены два уголовных дела о присвоении средств и краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.