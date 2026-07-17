К понедельнику вопрос о субсидии на топливо должны решить

Вопрос предоставления Крыму федеральной субсидии на закупку топлива будет решен в ближайшее время, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, проработка соответствующего распоряжения Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано 9 июля в ходе совещания с членами Правительства РФ, завершается.

«Буквально накануне заместитель председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин озвучил окончательные поручения: всё должно быть сведено до конца текущей недели. В настоящее время производится подтверждение необходимых расчетов. Ожидаем, что федеральные органы власти выполнят распоряжение нашего лидера к понедельнику, и вопрос предоставления субсидии будет полностью решен», — сообщил С.Аксенов.

О ценах на бензин, которые в три раза выше, чем на материке, говорил 16 июля в прямом эфире телеканала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, власти города в круглосуточном режиме продолжают работу над топливным вопросом, чтобы севастопольцы не платили за сложную логистику: «Вместе с федеральным штабом прорабатываем механизм, который позволит поставщикам закупать топливо по более выгодной цене. Это должно стабилизировать стоимость бензина в Крыму и Севастополе».

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещали в течение 30 дней.

В Севастополе введен лимит на заправку: 20 литров на одну машину по QR-коду раз в восемь дней. В свободной продаже топлива почти нет.