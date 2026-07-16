Женщина получит компенсацию за падение в автобусе

Получившей травму в автобусе 80-летней жительнице Севастополя перевозчик выплатит 700 тысяч рублей.

Установлено, что в сентябре 2024 года водитель автобуса №110 резко затормозил. Пожилая пассажирка не удержалась и упала, получив телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Иск удовлетворен. В соответствии с решением суда, предприятие, организующее пассажирские перевозки, обязано выплатить женщине 700 тысяч рублей.