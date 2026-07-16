Ввели дополнительные меры поддержки бизнеса

На заседании правительства Севастополя 16 июля приняты дополнительные региональные меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей города в условиях инфраструктурных и логистических ограничений в 2026 году.

Подготовленный пакет мер рассчитан на 250 млн рублей предоставляемых льгот.

Как сообщила директора департамента экономического развития Наталия Борисова, пакет мер включает:

1. Снижение размера арендной платы на 75% по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года для предприятий торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспорта и др.;

2. Снижение арендной платы на 75% по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в собственности города и организаций индивидуальных предпринимателей в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года для предприятий тех же отраслей;

— Обе меры предоставляются в заявительном порядке департаментом по имущественным отношениям города Севастополя. Для получения этих мер необходимо обратиться в департамент или к арендодателю до 30 октября 2026 года, — прокомментировала решение Н.Борисова.

3. Снижение размера платы по договорам размещения НТО на 50% на период с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Кроме того, решено с 1 июля до 31 декабря 2026 года полностью освободить от платы по договорам размещения НТО производителей продовольственных товаров хозяйствующих субъектов, признанных комиссией департамента сельского хозяйства.

— Обе меры по НТО будут предоставлены департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка в беззаявительном порядке. Пенни за указанный период начисляться не будут. Предложенные меры помогут предприятиям снизить расходную часть и направить средства на иные цели, — добавила Н.Борисова.

На заседании прозвучало, что в настоящее время в стадии обсуждения находятся еще и федеральные меры поддержки.

Заслушав предложения, губернатор Михаил Развожаев сказал, что во второй половине сентября ситуация будет оценена, в результате чего данные меры могут быть продлены и на следующий период.