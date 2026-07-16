В Крыму возбудили уголовные дела против трех россиян, помогавших украинским мошенникам

Уголовные дела возбуждены в Республике Крым в отношении трех россиян, которые обеспечивали работу сим-боксов для украинских мошенников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Установлены трое граждан РФ, являющихся участниками организованной преступной группы, обеспечивающей функционирование виртуальных узлов связи в интересах украинских кол-центров. Ими оказались жители Псковской и Новосибирской областей, а также Пермского края 1998, 2000 и 2001 годов рождения. На них посредством мессенджера Telegram вышли неустановленные лица, которые за денежное вознаграждение предложил работу. Суть деятельности заключалась в поддержке клиентов банка, а именно, в замене сим-карт», — цитирует сообщение ТАСС.

По указанию кураторов мужчины прибыли в Крым, арендовали квартиры, установили в них телекоммуникационное оборудование и сим-карты различных операторов связи, что позволило дистанционным мошенникам украсть у россиян более 1,4 миллиона рублей. Задачами задержанных также было обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт и постоянная смена арендованных квартир.

«В настоящее время мужчины задержаны. Изъяты компьютерная техника, средства связи, функционирующие портовые сим-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста», — добавили в ФСБ.

Возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).