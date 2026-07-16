Проезд будет по старой схеме
Для открытия рабочего движения по ул.Адмирала Октябрьского, назначенного на 17 июля, приоритет проезда перекрестков вернули к схеме, которая действовала до ремонта.
Снова стала главной улица Адмирала Октябрьского, а примыкающие улицы — второстепенными, сообщили в департаменте транспорта.
Соответствующие знаки к вечеру 16 июля уже установили на перекрестке с улицей Очаковцев.
Водителей просят быть внимательными!
Движение по улице Адмирала Октябрьского откроют 17 июля в 15:00.