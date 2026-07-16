Проезд будет по старой схеме

Для открытия рабочего движения по ул.Адмирала Октябрьского, назначенного на 17 июля, приоритет проезда перекрестков вернули к схеме, которая действовала до ремонта.

Снова стала главной улица Адмирала Октябрьского, а примыкающие улицы — второстепенными, сообщили в департаменте транспорта.

Соответствующие знаки к вечеру 16 июля уже установили на перекрестке с улицей Очаковцев.

Водителей просят быть внимательными!

Движение по улице Адмирала Октябрьского откроют 17 июля в 15:00.