Налево теперь не свернуть

Как сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя, депутат по мажоритарному избирательному округу №4 Владимир Немцев оперативно решил вопрос дорожной безопасности в Гагаринском районе.

К спикеру городского парламента обратились жители улиц Руднева и Харьковской с жалобой на крайне опасную ситуацию, регулярно возникавшую на этом перекрестке. Несмотря на установленный департаментом транспорта дорожный знак «Движение направо», при выезде с ул.Харьковской некоторые водители пренебрегали правилами и выезжали налево, провоцируя аварийные ситуации на оживленном участке дороги.

Обращение В.Немцев проработал с департаментом транспорта и автодором. Было принято решение ограничить маневр при помощи оранжевых дорожных столбиков — делиниаторов. Теперь совершить опасный левый поворот на этом перекрестке невозможно.