Ансамбль «Радость» стал участником всероссийского проекта

100 участников детских творческих коллективов из Новороссии, Севастополя и Республики Крым выступят с музыкальным спектаклем к Дню народного Единства в двух столицах России.

Для участников подготовлена образовательная программа с педагогами московского Детского музыкального театра юного актера, а также совместные репетиции в Москве и Санкт-Петербурге. Финалом станет музыкальный спектакль «Россия — единая наша держава». Премьерные показы состоятся 2 ноября в Москве и 4 ноября, в День народного единства, в Санкт-Петербурге.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в департаменте культуры Севастополя.