Ансамбль «Радость» стал участником всероссийского проекта
Севастопольский молодежный ансамбль народного танца «Радость» успешно прошел конкурсный отбор и вошел в число участников всероссийского культурно-патриотического проекта «Единый код. Музыка нашей общности».
100 участников детских творческих коллективов из Новороссии, Севастополя и Республики Крым выступят с музыкальным спектаклем к Дню народного Единства в двух столицах России.
Для участников подготовлена образовательная программа с педагогами московского Детского музыкального театра юного актера, а также совместные репетиции в Москве и Санкт-Петербурге. Финалом станет музыкальный спектакль «Россия — единая наша держава». Премьерные показы состоятся 2 ноября в Москве и 4 ноября, в День народного единства, в Санкт-Петербурге.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в департаменте культуры Севастополя.