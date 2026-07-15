Устраняют последствия ливня

Дорожные службы и коммунальные предприятия Севастополя расчищают проезжую часть улиц от наносов и посторонних предметов.

ГБУ «Севастопольский автодор» утром 15 июня задействовал более 20 дорожных рабочих и 14 единиц техники. Бригады работают на улицах Новикова, Генерала Мельника, Героев Севастополя, Котовского, Вокзальной, Фиолентовском и Монтесорском шоссе. Также специалисты устраняют подтопления проезжей части с использованием комбинированной илососно-каналопромывочной машины на улицах Бухта Казачья, Рыбацкий причал и Горпищенко, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Подрядчик прокладки тоннеля убирает последствия ливня в районе ул. Пожарова. Там дождевыми потоками с разрытого склона на дорогу вынесло грунт и щебень.

Водоканал проверяет ливневки по всему городу. Специалисты уже привели в порядок 44 решетки, очистив их от листьев, веток и мусора, который нанесла вода.

Если вы заметили проблему на дороге (наносы, засоры), звоните в круглосуточную диспетчерскую Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +7 (979) 024-00-17.

О засоре ливневой решетки или застое воды сообщайте в водоканал: +7 (8692) 54-42-68 или +7 (8692) 54-47-80.

Под контролем

Прокуратура Севастополя контролирует проведение работ по устранению последствий неблагоприятных погодных условий 14 и 15 июля.

Прокурорам районов поручено обеспечить надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации подтоплений объектов транспортной и жилой инфраструктуры и иных последствий выпадения атмосферных осадков.

Прогноз погоды

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля погоду на полуострове определяет зона атмосферного холодного фронта.

Ночью и днем — дожди, местами сильные ливни с грозами, возможен град. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах шквалистое усиление 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 15...20°, на побережье до 23°; днем 26...30°, в горах 19...24°.

В четверг 16 июля еще вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...22°; днем 28...33°.