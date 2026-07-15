Ставят балет «Игрок»

В Севастопольском театре оперы и балета объявили о постановке нового балета по роману Федора Достоевского.

Как сообщается на сайте театра, это совместный проект театра и Модного дома Алены Ахмадуллиной, который создает сценические костюмы, используя традиции и профессиональные наработки на основании сложившегося художественного почерка, отличающегося ярким и современным взглядом на искусство.

«Уверен, что творческий союз Джоны Пол Кука и команды Модного дома позволит создать выразительный и запоминающийся образ спектакля», — отметил художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков.

Как сообщается, спектакль станет новым обращением театра к русской литературной классике, попыткой по-новому осмыслить пределы свободы нравственного выбора. «Игрок» — это история азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры и даже не смыслом жизни, но единственной, экзистенциальной сутью бытия.

Создает новый балет хореограф Джона Пол Кук, уже награжденный в этом году главной театральной наградой России — «Золотой Маской» за прошлогодний балет «Грозовой перевал». Он также поставил балет «Поликушка» по рассказу Льва Толстого. Спектакль также получил высокую оценку зрителей и всего культурного сообщества.

Что касается Модного дома, то он не один год успешно работает на стыке моды, искусства и культурного наследия. Сама А.Ахмадуллина надеется, что созданные костюмы станут важным инструментом раскрытия характеров и глубокого внутреннего мира героев спектакля, станут еще одним визуальным языком раскрытия атмосферы спектакля.

Премьера «Игрока» намечена на следующий театральный сезон.