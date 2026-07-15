Ряд районов и городов Крыма остаются без электричества

Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма на утро 15 июля остаются полностью обесточены. Об этом сообщает Крымэнерго.

«В результате атак БПЛА на объекты электроснабжения в настоящее время часть населенных пунктов северо-западного и восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены. Принимаются всевозможные меры для возобновления электроснабжения», — цитирует сообщение энергокомпании ТАСС.

В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии будут происходить оперативно — в зависимости от ситуации. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным.