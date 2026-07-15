Разрешили лить топливо в канистры

В Севастополе 15 июля снят запрет на отпуск топлива в канистры на АЗС сети «ТЭС». Это даст возможность жителям города заправить домашние генераторы.

Пока сохраняется система продажи бензина на АЗС сети «ТЭС» по QR-кодам — 20 литров на одну машину и не чаще, чем раз в восемь дней. Коды случайным образом выдают в специальном интернет-боте.

На четырех АЗС «ТЭС» действует двойной лимит: 40 литров по QR-коду можно заправить в Верхнесадовом, Орлином и заправках-близнецах на трассе «Таврида».

На утро 15 июля анонсирована дополнительная рассылка 2300 кодов на 20 литров бензина Аи-92, что также объясняется необходимостью иметь запас топлива для генератора на случай отключения электроэнергии.

Позже губернатор сообщил, что к этим утренним кодам в 13:15 разошлют вторую дополнительную партию — уже на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет до 21:00.

Дизельное топливо ДТ-NP в Севастополе можно купить свободно (без QR-кода) на всех заправках «ТЭС», но лимит — 20 л.

Наличие топлива на заправках сети «ТЭС» можно проверить по интерактивной карте: https://fuel.sevtech.org/map

В канистры нельзя!

А сети «Атан» разрешение лить топливо в канистры не коснулось. Там бензин АИ-95 Ultra можно купить без QR-кода, но только 20 литров в одну машину, а цена 279 руб./литр. Заправка в канистры запрещена!

15 июля можно заправиться по следующим адресам: Качинское шоссе, 2; Камышовское шоссе, 32; ул.Горпищенко, 155; ул.Хрусталева, 62; Гончарное, ул.Дрыгина, 16.