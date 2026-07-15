Подготовили выставку о 30-й батарее

Музей Победы на Поклонной горе 24 июля представит выставку, посвященную подвигу 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота и ее командиру — майору Георгию Александеру. Новая экспозиция представлена в рамках проекта «Семейные реликвии» и приурочена ко Дню ВМФ, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Во время обороны Севастополя 30-я береговая батарея на протяжении долгих месяцев сковывала подразделения противника, не давая им войти в город. Первые залпы по врагу батарея сделала 30 октября 1941 года и героически держалась до 26 июня 1942 года, находясь под обстрелом с моря, с суши, под бомбежкой с воздуха. В июне 1942 года в жесточайших боях с немецкими захватчиками значительная часть личного состава батареи погибла. Вместе с оставшимися бойцами Георгий Александер предпринял попытку выйти из окружения, но был схвачен врагом. Его пытали в застенках гестапо Симферопольской тюрьмы. За отказ сотрудничать с врагом Александер был расстрелян», — напомнили в музее.

Гостям покажут предметы, найденные на месте гибели батареи, в том числе «рубашку» гранаты и осколок снаряда. В экспозиции представят фотографии героя и агитационные материалы, повествующие о его подвиге. Среди них — брошюра «Блокнот агитатора № 19» и плакат «Будьте мужественны, стойки и непоколебимы в бою с врагом, как славные гвардейцы артиллеристы, герои обороны Севастополя!», рассказывающая о подвиге батареи Александера. Особое место занимает фронтовое письмо Георгия Александера своей жене, которое стало последним из отправленных им писем.

Экспозиция будет доступна до 6 августа 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер музея.