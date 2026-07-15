Крыши и инженерные сети отремонтируют до начала отопительного сезона

Продолжается реализация региональной программы общего имущества в многоквартирных домах (МКД), которая утверждена на период с 2015 по 2055 год. Об этом на аппаратном совещании правительства 13 июля сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

По ее словам, программа запланирована в 3347 МКД на 12 млн кв метрах, где проживают примерно 300 тыс человек. Краткосрочным планом на 2026 год предусмотрены работы по капитальному ремонту в 197 МКД на сумму 3,8 млрд рублей. Планируется разработать проектную документацию в 152 МКД.

Строительно-монтажные работы на сегодня ведутся в 149 МКД: это 85 крыш (одна – объект культурного наследия (ОКН) на Большой Морской, 28), 12 фасадов, два подвальных помещения, 28 фундаментов. В 33 МКД идут работы по замене инженерных сетей, в девяти МКД производится замена 74 лифтов. На сегодня разработаны проекты трех крыш ОКН (Большая Морская, 27, 43 и 46), заключены контракты на разработку проектов по 170 лифтам.

При этом В.Лисовская сообщила о существующих рисках сбоя графиков по капитальному ремонту из-за проблем с логистикой и перебоями поставок строительных материалов.

Губернатор Севастополя распорядился завершить капремонты по крышам в историческом центре города до начала отопительного сезона. В Лисовская заверила, что по инженерным сетям и крышам именно так и будет.