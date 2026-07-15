Федеральные выплаты предпринимателям обещают ускорить

Правительство РФ выделило первый транш в сумме 584,5 млн рублей на поддержку севастопольского туристического бизнеса. Деньги в ближайшее время поступят. Такая информация прозвучала 13 июля на заседании правительства.

Речь идет о выделении средств на минимальную оплату труда работникам туристической и ресторанной отраслей.

– Прошу в кратчайшие сроки разработать программу. Все это будет в автоматическом режиме, через Госуслуги? – уточнил у своего заместителя Дениса Профатилова Михаил Развожаев.

Тот пояснил, что через центр «Мой бизнес» сейчас идет отработка программного обеспечения. Подачу заявок и выдачу средств постараются максимально упростить.

– Когда мы наш региональный акт сможем принять? То есть, когда примерно можно ожидать выплат? – снова поинтересовался М.Развожаев.

– Если у нас все нормально будет с бюджетом и с принятием акта, думаю, со следующей недели мы начнем принимать заявки. Там какой-то небольшой срок на рассмотрение, чтобы было полное соответствие по всем параметрам и, думаю, что через две недели уже первые деньги начнут поступать, – ответил ему Д.Профатилов.

– Я понимаю, что доведение всех федеральных историй требует времени, но надо максимально быстро выплаты произвести, – отреагировал М.Развожаев.

Он также анонсировал дополнительные меры поддержки: по налогам, по аренде, по различным отсрочкам, – по всему, что еще возможно на региональном уровне.

– И предложения для федерального уровня тоже подготовьте. Максимально надо снять нагрузку с предпринимателей, – сказал глава города.