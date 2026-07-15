Дело о хищении недвижимости на 25,5 млн рублей расследовано

Гагаринский районный суд Севастополя рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве, в результате которого четверо горожан лишились квартир и земельного участка.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины и 45-летней женщины. Они обвиняются в крупном мошенничестве организованной группой, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение.

По версии следствия, обвиняемый коммерсант давал крупные суммы в долг. В качестве гарантии возврата займов он убеждал клиентов заключить фиктивный договор купли-продажи их недвижимости и выдать доверенность. Рассчитывая, что подписанные документы не будут использоваться, потерпевшие добросовестно исполняли оговоренные обязательства. Но в дальнейшем оказывалось, что право на их имущество перешло обвиняемому и подставным лицам.

Следствие полагает, что два преступления мужчина совершил самостоятельно, еще три — в составе организованной группы, в которую привлек знакомую. С февраля 2020 по октябрь 2022 года четверо севастопольцев (39-летний мужчина и трое женщин в возрасте от 30 до 49 лет) лишились права собственности на квартиры и земельный участок общей стоимостью почти 25,5 млн рублей.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Обвиняемый мужчина находится под стражей. На объекты недвижимости наложен арест, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.