Выращивать лаванду можно еще в 30 регионах России

Опыт Крыма по выращиванию и переработке эфиромасличных культур может быть распространен как минимум на 30 российских регионов, что позволит обеспечить отечественным сырьем производителей косметики, парфюмерии, лекарств и другой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе агрофирмы «Тургеневская» с ссылкой на лидера проекта агрофирмы Алексея Мишина.

«Эфиромасличная отрасль, которую в Крыму активно возрождают в последние годы, может обеспечить российским сырьем производителей косметики, парфюмерии, лекарств и другой продукции. Опыт Крыма будет полезен как минимум для 30 российских регионов», — цитирует ТАСС А.Мишина.

Он отметил, что одной из главных проблем отрасли остается низкая осведомленность российских производителей о существовании отечественного эфиромасличного сырья. По мнению предпринимателя, государству следует стимулировать использование российских эфирных масел в косметике, парфюмерии и другой продукции, а также поддерживать переработку эфиромасличных культур.

А.Мишин добавил, что промышленное выращивание эфиромасличных и лекарственных растений возможно во многих субъектах России. Среди перспективных регионов он назвал Ростовскую и Белгородскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Алтай, а также ряд дальневосточных регионов. По его словам, помимо лаванды и эфиромасличной розы, перспективными для промышленного выращивания являются кориандр, шалфей мускатный, полынь таврическая, бессмертник итальянский, котовник гибридный, мелисса лекарственная, розмарин, иссоп и горный чабер.

Агрофирма «Тургеневская» выращивает лаванду и эфиромасличную розу и владеет крупнейшими в России плантациями этих культур площадью 270 и 30 гектаров соответственно. Проект агрофирмы «Лавандовое море Крыма. Проект возрождения эфиромасличной отрасли» находится на сопровождении Агентства стратегических инициатив (АСИ) и является участником конкурса растущих российских брендов «Знай наших».