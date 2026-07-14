В Крыму на время ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно

Электричество вторую неделю отсутствует в ряде городов и районов на севере Крыма. Баллонный газ там будут выдавать бесплатно, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так власть республики решила помощь гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах в условиях продолжительного отсутствия электроэнергии и водоснабжения.

«Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно. На этой неделе мы распределим по республике порядка четырех тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан», — сообщил С.Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова.

По данным Крымэнерго, без подачи электроэнергии остается Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.

Энергетики работают в круглосуточном режиме. Конкретные сроки возобновления подачи электроэнергии пока не определены.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации.