Проект «Открытое небо» победил в конкурсе «Ты в игре»

Команда проекта получит на дальнейшее развитие своей инициативы приз в размере 500 тысяч рублей.

Названы победители VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс шестой год подряд проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках государственной программы «Спорт России». Его ключевые задачи — находить и поддерживать перспективные спортивные проекты, вовлекающие россиян в регулярные занятия физической культурой и популяризирующие активный образ жизни.

В номинации «Дети в спорте» победил севастопольский образовательный интенсив «Открытое небо» — бесплатная инженерно-спортивная секция по гонкам дронов для детей и подростков.

«Гонки дронов это новый вид спорта, получивший официальный статус в 2023 году. Наш проект «Открытое небо» это инженерно-спортивная секция для детей в возрасте от 7 до 18 лет, учащихся севастопольских школ, постоянных посетителей севастопольского «Подросткового пространства» (проект по реабилитации детей и подростков испытывающих трудности с социализацией), и молодежи не имеющей финансовой возможности заниматься дрон-рейсингом ввиду достаточно дорогого входного порога», — говорится в описании проекта.

Вот уже два года «Народная лаборатория обучения БПЛА» проводит в Севастополе бесплатные мастер-классы для детей и молодежи с целью популяризации беспилотной техники, развития изобретательства и подготовки профессиональных пилотов для соревнований по Гонкам дронов. Дети учатся работать с паяльной станцией, обрабатывать материалы, изучают 3D-моделирование. Выигрыш пойдет на приобретение дополнительного оборудования.

Ты в игре

Конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать инициативных людей, которые вовлекают детей и взрослых в активный образ жизни, создают новые форматы занятий физкультурой, открывают спорт для самых разных людей. За шесть сезонов на конкурс поступило более 27 тысяч заявок со всей страны. В этом сезоне победителей определяли в пяти номинациях («Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности»), а также в трех партнерских («Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа»).

Обладателем Гран-при в миллион рублей стал проект Vertigo Sports из Ростовской области, который был представлен в номинации «Трансформация в спорте». Его авторы создали и запатентовали отечественную технологию искусственной волны океанического типа, которая делает серфинг массовым и доступным даже вдали от морских побережий.

Первое место в номинации «Трансформация в спорте» занял проект из Республики Башкортостан Trekkingmania.ru. В номинации «Точка старта» — школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края. Проект из Москвы «Паратеннис РФ» завоевал награду в категории «Безграничные возможности». В номинации «Дети в спорте» лучшим стал проект из Севастополя «Открытое небо», а в категории «Масштаб» победа досталась Кубку по любительскому биатлону «Пионер Кап» из Москвы.

В партнерских номинациях победили проекты «ДвижОК» из Московской области («Корпоративный спорт»), «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края («Спортивный туризм») и «Спортопыт» из Москвы («Медиа»).

В ходе конкурса прошло народное голосование, в котором приняли участие 250 полуфиналистов. Победителем стал проект «Футбол в селе Ловозеро 2.0» из Мурманской области. Его автор, пожарный Янис Шебут, получил специальный приз от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» (СБК) — публикацию материала о своей инициативе на сайте и в печатной версии журнала, а Российский футбольный союз организовал для юных спортсменов профессиональную фотосъемку.